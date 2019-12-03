رياضة | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر manchester united vs tottenham live

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قال جوزيه مورينيو إنه "يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية مع توتنهام هوتسبير، عندما يعود إلى إستاد أولد ترافورد للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، ويثق في أنه سيجد الاحترام في مواجهة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الأربعاء".

وفاز المدرب البرتغالي بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة خلال موسمين مع يونايتد، وأقيل في الموسم الماضي عندما كان يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز.

وبدأ رحلة جديدة مع توتنهام بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو وحقق ثلاثة انتصارات متتالية ليصعد به للمركز الخامس.

وشهدت فترة مورينيو في يونايتد عثرات لكنه حقق لقبين واحتل المركز الثاني في الدوري خلف مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، وهو ما يعتبره المدرب، الفائز بلقبين في دوري أبطال أوروبا، من أفضل إنجازاته.

وأضاف "سأعود غداً بصفة مدرب لفريق سيحاول التغلب على مانشستر يونايتد وربما يوجد بعد مختلف لهذا الأمر".

"العودة إلى أولد ترافورد هي عودة لمكان أشعر فيه بالسعادة. ويمكنني القول إن علاقتي رائعة بجماهير مانشستر يونايتد".

"أتوقع أن يظهروا الاحترام لي لكنني أتفهم أن ما يريدونه هو ما يريده المنافس. أريد أن يفوز توتنهام. وخلال المباراة أتوقع منهم أن ينسوني وأن يدعموا فريقهم".

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وقال إن فترته مع يونايتد أصبحت "في سجل تاريخه"، مضيفاً "في يونايتد فزت وتعلمت والفترة بعد رحيلي عنه كانت جيدة بالنسبة لي".

ويحتل يونايتد المركز التاسع بفارق نقطتين خلف توتنهام وسيكون الضغط هائلاً على أولي جونار سولشار خليفة مورينيو الذي أصبحت انطلاقته الرائعة مع الفريق في طي النسيان.

ولم يعلق مورينيو على موقف سولشار.

وتابع "أنا في توتنهام وإذا أردتم أن أتحدث عن يونايتد كمنافس فلنفعل ذلك".

"لا يخصني تحليل يونايتد الآن. أحلله كمنافس وأركز في طريقه لعبه وكيفية التغلب عليه وكيف يمكنه هزيمتنا وهذا أهم أشياء بالنسبة لي".

ويغيب عن توتنهام بن ديفيز وإيريك لاميلا وميشيل فورم وهوغو لوريس.