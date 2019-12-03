رياضة | دمنهور يفوز على دكرنس في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يفوز على دكرنس في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل مباريات اليوم بالجولة السابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى شهدت ٣ مباريات حيث تعرض دكرنس لخسارة قاسية على أرضه وأمام جماهيره بهدفين دون مقابل أمام ألعاب دمنهور.

بدأ دكرنس المباراة بتشكيل مكون من: أحمد فاروق ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد رجب ، محمد حموده ، حميده على ، إسلام رافت ، عمر فاروق ، محمد منعم ، محمد أبوسريع ، شمس محارب

بينما بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون :عمرو الصعيدى ، زيدان محمد ، إسلام زكريا ، على محمد ، إسلام رمضان ، السيد حسن ، رضوان يوسف ، رجب رمضان ، عمار محمد ، وحيد محسن ، أحمد سالم

هدفى المباراة سجلوا فى الشوط الثانى للمباراة حيث إفتتح عمار محمد عند الدقيقة ٩ بينما قضى أحمد العوضى على أمال أصحاب الضيافة فى الحصول ولو عل نقطة التعادل بإحرازه الهدف الثانى عند الدقيقة ٤١ لينتهى اللقاء بفوز دمنهور وعودته بثلاث نقاط قفزت به لصدارة المجموعة بالتساوى مع غزل المحلة فى رصيد النقاط.

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أدار المياراة تحكيميا طاقم تحكيمي بقيادة محمود ناجى ، عمر جمعه"مساعد أول" ، عمرو الغزالى "مساعد ثانى" ، محمود طنطاوى "حكم رابع" بينما راقب المباراة حسن على مراقبا عن لجنة الحكام.

وفى مباريات أخرى تمكن غزل المحلة من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب الرجاء بهدفين نظيفين بينما عاد بلدية بفوز جديد ومثير على حساب مستضيفه مالية كفرالزيات بنتيجة ٣-٢.

ترتيب المجموعة الثالثة

١- غزل المحلة ١٤ نقطة

٢-دمنهور ١٤ نقطة

٣- فاركو ١٢ نقطة

٤- الرجاء ١٢ نقطة

٥- دكرنس ١١ نقطة

٦- بلدية المحلة ١١ نقطة

٧- أبوقير للأسمدة ٩ نقاط

٨- المنصورة ٧ نقاط

٩- الأوليمبى ٤ نقاط

١٠- الحمام ٤ نقاط

١١- بيلا ٣ نقاط

١٢- مالية كفرالزيات نقطتين