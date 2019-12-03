رياضة | سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي وديا بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي وديا بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا وديا على فريق البنك الأهلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة كوكاكولا القادمة.

وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق، اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الترسانة أمس، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للجميع، وأن يصل بكل اللاعبين إلى قمة اللياقة البدنية، والجاهزية الفنية.

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وقدم اللاعبون مستوى طيب للغاية ، وتقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة عشر بهدف عن طريق حماده ناصر من ركلة جزاء، وأضاف أحمد حسني الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة كوكا كولا مساء الاثنين المقبل على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى ١٦ نقطة عقب الفوز على الترسانة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم أمس بالجولة السادسة.