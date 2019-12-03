شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تصريحات مورينيو قبل العودة الي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 مورينيو يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام غدا الأربعاء في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

وتشهد المباراة عودة سبيشيال وان "جوزيه مورينيو" الي مانشستر يوناتيد مرة أخري ولكن هذه المرة خصم مع فريق توتنهام . Advertisements وصرح جوزيه مورينيو ؛ سأعود غدا بصفة مدرب لفريق سيحاول التغلب على مانشستر يونايتد وربما يوجد بعد مختلف لهذا الأمر". وأضاف ؛ العودة إلى أولد ترافورد هي عودة لمكان أشعر فيه بالسعادة. ويمكنني القول إن علاقتي رائعة بجماهير مانشستر يونايتد". وتابع "أنا في توتنهام وإذا أردتم أن أتحدث عن يونايتد كمنافس فلنفعل ذلك". ويحتل يونايتد المركز التاسع بفارق نقطتين خلف توتنهام وسيكون الضغط هائلا على أولي جونار سولسكاير خليفة مورينيو الذي أصبحت انطلاقته الرائعة مع الفريق في ذوبعة فنجان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تصريحات مورينيو قبل العودة الي مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.