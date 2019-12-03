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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تصريحات سولشاير المثيرة قبل لقاء توتنهام والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
سولشاير
يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام غدا الأربعاء في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .
وتشهد المباراة عودة سبيشيال وان "جوزيه مورينيو" الي مانشستر يوناتيد مرة أخري ولكن هذه المرة خصم مع فريق توتنهام .
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات سولشاير حول إقالته الأمر لا يقلقني، أركز فقط في عملي، وتقديم أفضل ما لدي، أتطلع للمباراة المقبلة، وأنظر للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة".
وأضاف: "أنا في حالة جيدة، ولا أعاني من أي مشاكل، في هذا الوقت من العام، ليس من اللطيف أن تجد زملاء لك يخسرون وظائفهم في مساحة صغيرة للغاية من الوقت".
وتابع: "عانينا من الكثير من التعادلات، وبعض الهزائم بالطبع، ولكن كان يجب علينا قلب تلك التعادلات إلى انتصارات، وكرة القدم تتعلق بالنتائج، أنا لست سعيدًا، أعرف أنه بإمكاننا تقديم ما هو أفضل، وبدورنا نعمل بقوة، ويساعدنا هذا العمل على التطور، ولكن حتى الآن لم نخرج بالنتائج التي نستحقها".
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