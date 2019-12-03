مورينيو يتوقع استقبالا دافئا عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد

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البرتغالي جوزيه مورينيو

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه يتوقع استقبالا دافئا عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر يونايتد، فريقه القديم، في ملعب أولد ترافورد غدا الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود مورينيو لملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في كانون أول/ديسمبر الماضي، بعد فترة استمرت عامين ونصف العام، واستطاع خلالها أن يقود الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي والحصول على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

وقام مورينيو، الذي تولى تدريب توتنهام يوم 20 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بتنشيط توتنهام، حيث قاده للفوز في المباريات الثلاث التي تولى فيها تدريب الفريق خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

وقال مورينيو للصحفيين :"يمكنني قول إن العودة مرة أخرى لأولد ترافورد بمثابة العودة لمكان كنت سعيدا بالتواجد فيه. لدي علاقة رائعة مع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف :"غدا أعود كمدير فني لفريق سيحاول التغلب على مانشستر يوتايتد وربما يعطي هذا منظورا مختلفا".

وأضاف :" أتوقع أن تظهر الجماهير احترامها لي، ولكنني أتفهم أن ما يريدونه في الحقيقة عكس ما أريده- أريد أن يفوز توتنهام، بالطبع، خلال المباراة أتوقع منهم أن ينسوني وأتوقع منهم تشجيع فريقهم على أمل تحقيق النتيجة التي يريدونها".

وقال مورينيو إنه شعر "بالتواضع" من خلال "الاستقبال الجميل" عندما عاد لمانشستر يونايتد كناقد تليفزيوني ولكنه حاليا يستمتع بالعودة إلى التدريب مع توتنهام.

وقال :"أشعر أنني بخير، أحب لعب المباريات الكبيرة. أحب أن ألعب أمام الفرق الأفضل، وهذا شيء مهم".

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وقال مورينيو إن مانشستر يونايتد أصبح شيئا من الماضي بالنسبة له.

وقال :"بصراحة، إن مانشستر يونايتد أصبح حاليا بالنسبة في كتاب خبراتي، في كتاب التاريخ الخاص بي".

ويحتل توتنهام المركز الخامس، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد، الذي يواصل الكفاح لإيجاد السلاسة والتناسق تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

وقال مورينيو إنه يركز في وظيفته.

وأضاف :"الأمر ليس متعلق بي لتحليل فريق مانشستر يونايتد الآن. أحللهم فقط كمنافس، كيف يلعبون. كيف يمكنني التغلب عليهم؟ بالنسبة لي هذا هو الشيء المهم".

وقال سولشاير إنه متأكد من حصول مورينيو على ترحيب دافئ من الجمهور.

وقال :"سيحظى جوزيه باستقبال جيد".

وأضاف :"هذا خير دليل على النادي والجماهير. سيتذكرون العامين ونصف العام التي قضاها هنا، لقد فاز بكؤوس، لذلك أنا واثق بنسبة مئة بالمئة أن الجماهير والجهاز الفني والنادي سيرحبون به".