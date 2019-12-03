شقيقة رونالدو ترد علي سخرية فان دايك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تعرض المدافع الهولندي "فيرجيل فان دايك" للعديد من الإنتقادات القوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد سخريته من كرسيانو رونالدو في الحفل الخاص بجائزة الكرة الذهبية مساء أمس الإثنين .



وكان فان دايك قد أجاب بسخرية مهينة عند سؤاله من أحد الصحفيين ؛ رونالدو غير موجود اليوم هل تخلصت من منافس ؟ حيث أجاب ؛ هل كان فعلا منافس ؟

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وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو ،كتبت رسالة مطولة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من أجل الرد على سخرية فان دايك وعددت إنجازات شقيقها في عالم الساحرة المستديرة.

وقالت شقيقة رونالدو ؛ كما ترى يا عزيزي فان دايك أن كريستيانو رونالدو كان بطلاً ثلاث مرات في البلد الذي تلعب فيه (إنجلترا) منذ سنوات".

وأضافت ؛ كريستيانو رونالدو كان أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه يا فيرجيل. وبالمناسبة كان أصغر منك".

وتابعت ؛ ثم يا عزيزي فيرجيل كريستيانو رونالدو ذهب إلى أماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد".