وكيل ميتشو يكشف حقيقة مفاوضات الإسماعيلي مع الذئب الصربي...

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وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي إقالة ميودراج يمن منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الاربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد .
وأكد حبشى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه لا توجد مفاوضات من مسئولى الدراويش مع ميتشو لتولى القيادة الفنية خلفًا لميودراج، لافتًا إلى أن الخواجة الصربى يستعد لمغادرة القاهرة خلال الأيام المقبلة.
وأكد وكيل ميتشو أن المدير الفنى السابق للزمالك سيغادر القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى إنه لم يرسم خطته المقبلة بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.
وكان الزمالك قرر إقالة الصربى ميتشو من منصب المدير الفنى بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ثم الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا، وقررت الإدارة البيضاء تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون بدلاً منه.
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