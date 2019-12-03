شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميتشو يكشف حقيقة مفاوضات تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حبشى، وكيل الصربى ميتشو، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، حقيقة ما تردد حول دخول مسئولى الإسماعيلى فى مفاوضات مع الذئب الصربى لتوليه القيادة الفنية خلفًا لمواطنه ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه.

وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي إقالة ميودراج يمن منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديرًا فنيًا بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الأربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وأكد حبشى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه لا توجد مفاوضات من مسئولى الدراويش مع ميتشو لتولى القيادة الفنية خلفًا لميودراج، لافتًا إلى أن الخواجة الصربى ينتظر توقيع المخالصة المالية مع الزمالك والحصول على قيمة الشرط الجزائي ثم مغادرة القاهرة خلال الأيام المقبلة.

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وأكد وكيل ميتشو أن المدير الفنى السابق للزمالك سيغادر القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى إنه لم يرسم خطته المقبلة بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قرر إقالة الصربى ميتشو من منصب المدير الفنى بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ثم الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا، وقررت الإدارة البيضاء تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون بدلاً منه.