شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور فى الأضواء للجنس اللطيف بالتحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لأول مرة الجنس اللطيف فى التحكيم المصرى، بالأضواء والشهرة فى الملاعب المصرية، حيث تواجدت نورا سمير كحكم رابع فى مباراة الجونة ونادى مصر التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وكان الجنس اللطيف ظهر فى لقاءات سابقة بدورى القسم الثانى، إلا أن هذا الظهور يعد الأول من نوعه فى الملاعب المصرية وسط الأضواء والشهرة.

ويقود طاقم تحكيم مباراة الجونة ونادى مصر جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه كل من هانى خيرى وعربى أحمد ونورا سمير.