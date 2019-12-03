شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة أمام نادى أف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي نيبوشا المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الذي سيواجه نادي أف سي مصر بعد قليل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويتكون تشكيل الجونة من: ويتكون تشكيل الجونة من: حراسة المرمى: عمر رضوان الدفاع: محمد نجيب، خالد صبحي، باسم علي، جوناثان نجويم Advertisements الوسط: أكرم توفيق، محمد محسن «ليلة»، إسلام محارب، آلان تشيامبادي الهجوم: أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ويدخل الفريقان مباراة اليوم بحثًا عن دفعة معنوية بعد النتائج المتراجعة فى بطولة الدوري، حيث يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ستة أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مثله وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

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