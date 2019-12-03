نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك ينفى التعاقد مع كوليبالى.. 9 تغييرات فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

أرسلت إحدى الشركات الخاصة دعوة لاتحاد الكرة بشأن إقامة ودية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب رومانيا خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل ، وهو ما سيحسمه شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

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