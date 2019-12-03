شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ لاعب بلدية المحلة من الموت بعد ابتلاع لسانه فى مباراة مالية كفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجهاز الطبى لنادى بلدية المحلة فى إنقاذ اللاعب أحمد عبد الواحد لاعب الفريق، من الموت المحقق، بعد ابتلاعه لسانه أثناء المباراة المقامة حاليا بين بلدية المحلة ومالية كفر الزيات ضمن مباريات دورى الدرجة الثانية.

وفوجئ زملاء اللاعب بسقوطه بأرضية الملعب وتبين ابتلاع لسانه وعلى الفور تدخل الجهاز الطبى، وتم إنقاذه، ونقله بسيارة اسعاف للمستشفى لمتابعة حالته الصحية.



