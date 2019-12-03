شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى لـ"تايم سبورت": الإسماعيلى يبحث عن مدرب أجنبى لخلافة ميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أن ناديه سيتعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى رحل عن منصبه.

وقال المنياوى، فى مداخلة هاتفية مع قناة تايم سبورت، مع الإعلامى يحيى حمزة، "واثق من فوز الإسماعيلى على طنطا لفتح صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة ونركز فى هذه المباراة ومواجهة الإعلاميين بكأس مصر أيضاً المقرر لها السبت المقبل".

ويضيف مدير الكرة بالإسماعيلى "أقدر حجم غضب الجماهير وأعترف بتحملنا مسئولية التراجع، هناك بعض الأخطاء فى الفريق ونحاول نعالجها بكل الطرق".

وتابع المنياوى "الإسماعيلى حسم أمره ويبحث عن مدرب أجنبى لخلافة ميودراج الذى أنهى رحلته مع الدراويش أمس، وحصل على كل مستحقاته هو وطاقمه المعاون".

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وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إقالة ميودراج يمن منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الاربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدورى فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد.

وإجمالا قاد ميودراج الإسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .