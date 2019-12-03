شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ومصر الوحيدتان اللتان كان صلاح مرشحهما الأول للكرة الذهبية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 كشفت جدول لمرشحي الدول العربية أن الجمهورية اليمنية ومصر هما الدولتان الوحيدتان اللتان كان اللاعب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مرشحمها الأول لجائزة الكرة الذهبية .

Advertisements وبحسب جدول الترشيحات فقد غاب النجم صلاح عن ترشيحات ست دول عربية هي الجزائر وموريتانيا والكويت ولبنان والمغرب وليبيا . فيما توزعت ترشيحات باقي الدول العربية بين الثالث والرابع، وهو ما مثل خيبة آمل لدى الجمهور الرياضي العربي .

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