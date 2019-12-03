الامارات | دولة عربية فقط صوتت لمحمد صلاح بجانب مصر والجزائر فاجأت محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية فقط صوتت لمحمد صلاح بجانب مصر والجزائر فاجأت محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجنبت مصر الدخول في مشكلة جديدة مع النجم المصر و5 أفضل لاعب في العالم هداف ليفربول محمد صلاح، بعدما صوتت له في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 والتي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأظهرت نتائج التصويت التي كشفت عنها مجلى “فرانس فوتبول” تصويت مصر للنجم المصري محمد صلاح، بجانب دولة عربية فقط اختارت اللاعب كأحسن لاعب من وجهة نظرها.

وكان محمد صلاح قد حافظ على تواجده في جائزة أفضل 10 لاعبين في العالم للعام الثالث على التوالي ونجح في حصد المركز الخامس هذا العام بعدما كان في المركز الرابع العام الماضي، في إنجاز عربي مصري لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، ولكن اختلفت الدول العربية في تقييمها للموقف ورؤيتها لأفضل لاعب، حتى الجزائر لم تصوت لأفضل لاعب لديها والذي أعاد لها لقب كأس الأمم الإفريقية رياض محرز.

وفي مصر اختارت ممثلتها الصحفية إيناس مظهر، رئيس القسم الرياضي بصحيفة الأهرام ويكلي، «صلاح» في المركز الأول، وكذلك دولة عربية أخرى اختارت النجم المصري وهي اليمن التي اختارته بدورها، واختار ممثلو 6 دول استبعاد «صلاح» من تصويتاتهم تمامًا، هم الجزائر والكويت ولبنان وليبيا المغرب وموريتانيا، إذ لم يدخل ضمن الـ 5 لاعبين الأفضل من وجهة نظرهم.

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وفضل ممثل الجزائر يزيد وهيب، الصحفي بجريدة الوطن الجزائرية، عدم اختيار مواطنه «محرز» في المركز الأول، إذ وضعه ثالثًا في اختياراته بعد كل من ساديو ماني وليونيل ميسي.

وجاء تصويت الصحفيين العرب كالآتي:

الجزائر

1. ماني

2. ميسي

3. محرز

4. فان دايك

5. أجويرو

السعودية

1. رونالدو

2. ميسي

3. بيرناردو سيلفا

4. محرز

5. صلاح

جيبوتي

1. ماني

2. ميسي

3. صلاح

4. فان دايك

5. رونالدو

البحرين

1. فان دايك

2. رونالدو

3. ميسي

4. صلاح

5. ماني

الإمارات

1. رونالدو

2. محرز

3. صلاح

4. مبابي

5. ليفاندوفسكي

مصر

1. صلاح

2. ماني

3. رونالدو

4. ميسي

5. فان دايك

الكويت

1. ميسي

2. رونالدو

3. فان دايك

4. ماني

5. مبابي

لبنان

1. ميسي

2. محرز

3. فان دايك

4. رونالدو

5. أليسون بيكر

العراق

1. فان دايك

2. ماني

3. صلاح

4. ميسي

5. رونالدو

الأردن

1. فان دايك

2. ميسي

3. رونالدو

4. صلاح

5. مبابي

ليبيا

1. ميسي

2. رونالدو

3. ماني

4. أجويرو

5. هازارد

المغرب

1. ميسي

2. ماني

3. رونالدو

4. محرز

5. مبابي

عمان

1. رونالدو

2. فان دايك

3. ميسي

4. صلاح

5. ماني

موريتانيا

1. فان دايك

2. ماني

3. رونالدو

4. دي بروين

5. ميسي

فلسطين

1. رونالدو

2. ميسي

3. صلاح

4. فان دايك

5. محرز

جنوب السودان

1. فان دايك

2. صلاح

3. ماني

4. فيرمينو

5. ميسي

سوريا

1. فان دايك

2. رونالدو

3. ميسي

4. مبابي

5. صلاح

تونس

1. ميسي

2. فان دايك

3. رونالدو

4. صلاح

5. محرز

اليمن

1. صلاح

2. محرز

3. ماني

4. ميسي

5. رونالدو

السودان

1. ميسي

2. فان دايك

3. ماني

4. صلاح

5. رونالدو