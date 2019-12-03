شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتى» يطلب التعاقد مع «أوباميانج» فى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن نادى إنتر ميلان الإيطالى يرغب فى التعاقد مع الجابونى إيميريك أوباميانج، نجم خط هجوم أرسنال الإنجليزى.

وارتبط اسم بيير إيمريك أوباميانج، ابن 30 عامًا، بالرحيل عن صفوف أرسنال خلال الميركاتو الشتوى أو فى الصيف، وسط اهتمام كبير من قبل عملاقى إسبانيا برشلونة وريـال مدريد.

وقالت الصحيفة، إن إنتر ميلان وضع اسم إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، فى قائمة صفقات يناير لتدعيم هجوم النيراتزورى.

ويعيش أوباميانج حالة من التألق مع أرسنال، حيث سجل 10 أهداف من مجموع 14 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، ويرغب فى الرحيل عن صفوف الجانرز بسبب النتائج السلبية وعدم استقرار الفريق خلال الفترة الماضية.

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وأضافت الصحيفة أن أنطونيو كونتى، مدرب الإنتر، أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات أوباميانج الهجومية، وكشف عن رغبته فى ضم اللاعب لتكوين مثلث هجومى قوى مع لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

ويواجه إنتر ميلان منافسة شرسة من قبل ريـال مدريد وبرشلونة للفوز بخدمات الجابونى إيميريك أوباميانج.

ومن المقرر أن ينتهى عقد الدولى الجابونى مع أرسنال فى صيف عام 2021.

على جانب آخر، سلطت الصحف الإيطالية الضوء على استعادة إنتر ميلان لصدارة الكالتشيو عقب فوزه على سبال 2/1، بجانب تعثر يوفنتوس أمام ساسولو بالتعادل الإيجابى 2/2. وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «قوة إنتر، فازوا وتخطوا يوفنتوس من خلال سوبر لاوتارو».

وأضافت: «فى سان سيرو، مارتينيز يسجل هدفين فى سبال، وفى أليانز ستاديوم، بوفون يفسد الحفلة، الحارس الشاب توراتى أنقذ كل شىء بما فى ذلك نقطة ليوفنتوس». فيما عنونت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «التجاوز المجنون، ثنائية من لاوتارو تمنح إنتر تخطى يوفنتوس». وأضافت الصحيفة: «لاوتارو يسجل هدفين ويقود إنتر للفوز على سبال 2-1، ويستعيدون الصدارة.. إنه الفوز رقم 12 فى 14 مباراة، أفضل سجل للنيراتزورى فى تاريخه».

وجاءت صحيفة «توتو سبورت» بعنوان: «كونتى يذهب إلى 102، لاوتارو يؤمّن تجاوز إنتر ليوفنتوس واستعادة الصدارة، فى مباراة شهدت رقمًا قياسيًا جديدًا.. ويوفنتوس يتوقف فى ساسولو».