شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: محمد صلاح أصبح شبحًا للاعب الذي نعرفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي جون ألدريدج عن مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال المباريات الأخيرة، مشبهًا إياه بـ«شبح اللاعب الذي نعرفه».

وقال «ألدريدج»، في مقال نشره على موقع «ليفربول إيكو»، تحدث خلاله عن تراجع مستوى المصري: «لست متأكدًا إذا كان صلاح لا يزال يلعب بينما يعاني من الإصابة في كاحله، لأنه شبحًا لما شاهدناه منه سابقًا وما نعلم أن بإمكانه فعله، هو فقط لا يبدو في حالة طبيعية، أتمنى أن يكون هناك سببًا بسيطًا وسيصبح على ما يرام قريبًا، ولكني لست متأكدًا إذا ما كان لايزال يلعب على إصابته».

وأضاف: «بالطبع، نحن نعلم بالنظر إليه أنه ليس محمد صلاح الذي نعرفه، ليس نفس اللاعب الذي سجل 44 هدفًا و27 هدفًا (في الدوري الإنجليزي) على مدار الموسمين الماضيين».