شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة على أندية الدوري.. تغريم ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة على الأندية عقب تقا رير المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ووقعت إدارة المسابقات غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك، الصربي ميتشو، بقيمة 50 ألف جنيه، لعدم الحضور المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي، فيما تقرر إيقاف محمود علاء، ومحمد عواد، لحصولهما على الإنذار الثالث، وكذلك إيقاف رامي صبري مدافع إنبي لنفس السبب.

كما وقعت الإدارة غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها "50000 جنيه"، ونفس الغرامة على المقاولون لتأخرهما عن النزول إلى أرض الملعب خلال الشوط الثاني.

كما تقرر إيقاف مصطفى جمال عبدالمجيد، لاعب حرس الحدود، مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث، خلال مباراة المقاصة، وتقيع غرامة على نادي مصر قيمتها " 50000 جنيه" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، خلال مباراة وادي دجلة.

كما تقرر توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50000 جنيه"، لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني أمام طنطا، وتغريم الأخير نفس القيمة المالية لنفس السبب.

وتوقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20000 جنيه، لنزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

وتقرر إيقاف محمود أبو السعود، من المقاولون العرب، مباراة واحدة، لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الجونة،وتوقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها " 50000 جنيه" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

كما تقرر إيقاف اللاعب أحمد مجدي الحسيني، من الإنتاج الحربي مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة، خلال مباراة طلائع الجيش.