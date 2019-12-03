شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير| أرقام هامة قبل نصف نهائي خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أُسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" حيث صعد عن المجموعة الأولى منتخبي العراق وقطر ، بينما تأهل الأخضر السعودي رفقة المنتخب البحريني عن المجموعة الثانية .



موعد مباريات دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 24

منتخب أسود الرافدين سيواجه نظيره البحرين بينما يواجه منتخب السعودية منافسه قطر وذلك في مواجهات دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 وتقام المباراتين يوم الخميس 5 ديسمبر القادم.

أرقام من مباريات دور المجموعات في بطولة خليجي 24:

يستعرض موقع السعودية فيما يلي أرقام هامة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي عنه منتخبات العراق وقطر من المجموعة الأولى وفرق السعودية والبحرين عن المجموعة الثانية .

المنتخب القطري الأكثر تسجيلا

يعد المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور هوا الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف بعد نهاية الدور الأول بـ11 هدفاً يأتي بعده المتهب السعودي بـ6 أهداف ثم الأبيض الإماراتي برصيد 5 أهداف والعراق 4 أهداف.

المنتخب العراقي الأقوي دفاعيا

وبالحديث عن الأرقام الهجومية التي حسمها المنتخب القطري فإن منتخب العراق هو الأقل استقبالاً للأهداف في الدور الأول ، حيث تلقت شباكه هدف وحيد كان أمام قطر 2-1 بالجولة الأولى من دور المجموعات.

المنتخب اليمني الأضعف دفاعيا

منتخب اليمن لم يسجل أي هدف خلال بطولة خليجي 24 حيث استقبل 9 أهداف ليصبح الأضعف دفاعيا في الدور الأول من البطولة العربية.

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المنتخب السعودي يكسر مخاوفه أمام عمان بطل خليجي 24

أنهى منتخب السعودية سلسلة من 6 مباريات دون فوز ضد منتخب عمان (هزيمتين و4 تعادلات) ، كما تمكن الأخضر السعودي من كسر مخاوف بطولة خليجي 23 حيث ودع المنتخب السعودي البطولة وقتها من دور المجموعات على يد العمانيين.

أرقام قياسية لهداف الدور الأول علي مبخوت

شهد الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي 24 تألق النجم الإماراتي علي مبخوت الذي عادل رقم منصور مفتاح “13 هدفاً” كرابع أفضل هداف في تاريخ بطولات كأس الخليج.

كما أنهى مبخوت الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي 24 هدفاً برصيد برصيد 5 أهداف .

أرقام النجم لم تتوقف عند هذا الحد فقد وصل مبخوت للهدف رقم 60 في مسيرته مع منتخب الإمارات وبذلك يتخطى سواريز "59 هدفاً" في قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية وهي كالتالي :_

1_ كريستيانو رونالدو: 99 هدفاً

2_ سونيل شيتري: 72 هدفاً

3_ ليونيل ميسي: 70 هدفاً

4_ نيمار دا سيلفا: 61 هدفاً

5_ ليفاندوفسكي: 60 هدفاً

6_ علي مبخوت: 60 هدفاً.