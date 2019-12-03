شكرا لقرائتكم جهاز البدري يجتمع لتكليف أعضائه بمتابعة مباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بحضور محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر للاتفاق والتنسيق علي متابعة مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك للوقوف علي أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب في الارتباطات الرسمية خلال أجندة مارس المقبل ..واستعرض الكابتن حسام البدري خلال الجلسة التي عقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم خريطة العمل والوقوف علي أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.

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كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع أمس مع حسام البدري لتذليل كافة العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد علي دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفني فى مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكذلك تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ .

وشهد هذا الاجتماع حضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب.