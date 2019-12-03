شكرا لقرائتكم سعد سمير يعود للأهلي بعد غياب 240 يوماً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسجل سعد سمير مشاركته الأولى بعد غياب 240 يوم (7 أشهر، 3 أسابيع و6 أيام) ، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مواجهة صن داونز ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي أقيمت يوم 6 إبريل الماضي.
وشهدت الفترة الماضية تجهيز سعد سمير بدنياً وفنياً من قبل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد عودته من الإصابة، في ظل وجود قناعة كبيرة بإمكانيات المدافع الدولي، وهو الأمر الذي جعل فايلر يرجئ تدعيم خط الدفاع لنهاية الموسم لثقته التامة في المجموعة الموجودة ومنهم سعد سمير.
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