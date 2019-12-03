شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يناقش ملف الإنشاءات والنشاط الرياضي في اجتماع الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في الخامسة مساء غداً ، الأربعاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادي على صعيد الإنشاءات والنشاط الرياضي وكذلك فريق الكرة. كما يعتمد مجلس الأدارة برئاسة محمود الخطيب قرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى عُقدت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي. كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قد اعلنت حضور 601 عضوا فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوا .

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