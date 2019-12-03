شكرا لقرائتكم تذكرتي تعلن موعد فتح بوابات السلام قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة تذكرتي موعد فتح بوابات ستاد السلام خلال مواجهة الأهلي والهلال السوداني ،بحيث يكون في تمام الثالثة عصراً.

ويواجه الأهلي الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد السلام في تمام التاسعة مساء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وتؤكد الشركة ان استلام التذاكر لحاملي بطاقة مشجع اهلاوي ستكون من خلال الفروع المحددة من كل مشجع من قبل

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في الوقت الذي اعلنت تذكرتي فروع استلام التذاكر لحاملي فان اي تذكرتي والتي جاءت كالتالي: