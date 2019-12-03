شكرا لقرائتكم حدث تاريخي.. الحَكمة نورا سمير تسجل أول ظهور للجنس اللطيف فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت نورا سمير الحكمة المصرية، أول ظهور لمحكمات الجنس اللطيف فى الملاعب المصرية، حينما أسندت لها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وظيفة الحكم الرابع فى مباراة الجونة ونادى مصر التي تجمعهما حاليًا على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ورغم ظهور الجنس اللطيف فى لقاءات سابقة بدورى القسم الثانى، إلا إن نورا دخلت تاريخ التحكيم المصري من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول حكمة تظهر فى بطولة كأس مصر، ولآندية تصنف كونها فرق الأضواء والشهرة.

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ويقود طاقم تحكيم مباراة الجونة ونادى مصر جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه كلاً من هانى خيرى وعربى أحمد ونورا سمير.