شكرا لقرائتكم تشكيل الجونة.. ريان وحمدي يقودان الهجوم أمام نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي نيبوشا المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الذي سيواجه نادي مصر بعد قليل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويتكون تشكيل الجونة من: حراسة المرمى: عمر رضوان الدفاع: محمد نجيب، خالد صبحي، باسم علي، جوناثان نجويم Advertisements الوسط: أكرم توفيق، محمد محسن «ليلة»، إسلام محارب، آلان تشيامبادي العجوم: أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان

بينما يجلس على دكة بدلاء الجونة كلا من: محمود الغرباوي، لؤي وائل، والتر بواليا، عمرو سعداوي، عمرو بركات، عموري، محمود شبراوي

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