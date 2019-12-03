شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الأربعاء بالدوري والكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن أسماء حكام مباريات غدا الاربعاء فى مسابقتى الدورى وكأس مصر. وجاءت تعيينات الحكام على النحو التالى: الدورى المصري: الاسماعيلى وطنطا : احمد حمدى ومحمود عبد السميع واحمد رشدى ..وبدوى ابراهيم حكما رابعا. Advertisements الحرس والاتحاد : محمد عادل وايهاب فخرى وابراهيم السودانى ..وابراهيم محمد حكما رابعا. كأس مصر: المقاولون والجزيرة بمطروح : عمرو الشناوى وايمن العقاد واحمد بكر ..وابراهيم نور الدين حكما رابعا. الزمالك والشرقية : محمود وفا واحمد عطية وخالد السيد..ومصطفى القفاص حكما رابعا.

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