شكرا لقرائتكم منتخب الصالات يطير إلى السعودية لمواجهة الأخضر ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر فجر الغد بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى السعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على كرة الصالات لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودى يومى الجمعة والسبت المقبلين. وتضم البعثة المصرية كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى وصرح هشام صالح المدير الفنى انه يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحله كل من عبده الاشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للاصابه بالاضافة الى الاربعة المحترفين فى الامارات لتكون فرصة امام الجهاز الفنى بالدفع بالعناصر الجديدة للوقوف على مستواهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الصالات يطير إلى السعودية لمواجهة الأخضر ودياً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.