شكرا لقرائتكم الجبلاية تعلن إيقاف محمود علاء وعواد وتغريم ميتشو 50 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
- المقاولون العرب × اسوان يوم 23/11/2019م
2- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها "50000 جنية" "خمسون ألف جنيهاً" لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.
- انبي × الزمالك يوم 25/11/2019م : -
1- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك"50000 جنية “خمسون ألف جنيهاًلعدم حضور المؤتمر الصحفي.
2- ايقاف اللاعب / محمود علاء الدين محمود ( الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
3- ايقاف اللاعب/ محمد حسين عواد موسى (الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
4- ايقاف اللاعب/ رامي محمد صبري منصور ( انبي ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
- مصر للمقاصة × حرس الحدود يوم 26/11/2019م : -1- ايقاف اللاعب / مصطفى جمال عبدالمجيد ( حرس الحدود ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
- اف سي مصر × وادي دجلة يوم 26/11/2019م : -1- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .
طنطا × سموحة يوم 27/11/2019م : -
1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحةقيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .
2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .
- المقاولون العرب × الجونة يوم 29/11/2019 : -
1- ايقاف اللاعب/ محمود ابو السعود زكي محمد ( المقاولون العرب ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونةقيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .
- طلائع الجيش × الانتاج الحربي يوم 28/11/2019 : -1- ايقاف اللاعب / احمد مجدي الحسيني محمود ( الانتاج الحربي ) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.
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