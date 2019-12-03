الجبلاية تعلن إيقاف محمود علاء وعواد وتغريم ميتشو 50 ألف جنيه...

جدة - عمرو شويل

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

1- توقيع غرامة مالية على نادي اسوان قيمتها "50000 جنية" "خمسون ألف جنيهاً" لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

2- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها "50000 جنية" "خمسون ألف جنيهاً" لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

1- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك"50000 جنية “خمسون ألف جنيهاًلعدم حضور المؤتمر الصحفي.

2- ايقاف اللاعب / محمود علاء الدين محمود ( الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

3- ايقاف اللاعب/ محمد حسين عواد موسى (الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

4- ايقاف اللاعب/ رامي محمد صبري منصور ( انبي ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- مصر للمقاصة × حرس الحدود يوم 26/11/2019م : -

- اف سي مصر × وادي دجلة يوم 26/11/2019م : -

طنطا × سموحة يوم 27/11/2019م : -

1- ايقاف اللاعب / مصطفى جمال عبدالمجيد ( حرس الحدود ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.1- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحةقيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .