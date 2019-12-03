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إيقاف تاه مدافع ليفركوزن مباراتين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت المحكمة التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء قرارا بإيقاف جوناثان تاه، مدافع نادي باير ليفركوزن لمباراتين.

وجاء القرار بسبب العرقلة التي ارتكبها تاه (23 عاماً) مع مهاجم نادي بايرن ميونخ فيليب كوتينيو في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت على ملعب بايرن ميونخ وانتهت بهزيمة المضيف بهدفين مقابل هدف.

وكان حكم المباراة قد أبرز البطاقة الحمراء لتاه أعقاب عرقلته لكوتينيو في منطقة قريبة من منطقة الجزاء.

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