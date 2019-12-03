يونايتد "فصل مغلق" لمورينيو عشية عودته الى "أولد ترافورد"









اسماء السيد - أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الوقت الذي أمضاه مع مانشستر يونايتد أصبح "فصلا مغلقا" من مسيرته، وكل ما يهمه هو قيادة فريقه الجديد توتنهام هوتسبر للفوز الأربعاء في المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي، في أول زيارة له الى ملعب "أولد ترافورد" منذ إقالته من منصبه أواخر العام الماضي.

وقال مورينيو الذي فاز بمبارياته الثلاث الأولى مع توتنهام بعد أن خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الإشراف على النادي اللندني، "إنه فصل مغلق بالنسبة لي. تركت النادي، وأخذت الوقت الكافي لاستيعاب ما حصل. أخذت وقتي من أجل الاستعداد للتحدي التالي".

وشدد "بصراحة، يونايتد بالنسبة لي أصبح في كتاب تجاربي، أصبح في كتاب تاريخي".

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ويعاني يونايتد الأمرين بقيادة خليفة مورينيو النروجي أولي غونار سولسكاير، لكنه يدخل مباراة الأربعاء وهو على بعد نقطتين فقط من توتنهام الخامس.

ورفض مورينيو الذي تخلى عنه يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن يقيّم الوضع الحالي لفريقه السابق بالقول "ليس من مهمتي في الوقت الحالي أن أحلل يونايتد. أنا أحللهم كخصم، الطريقة التي يلعبون بها. كيف بإمكاننا الفوز عليهم. كيف بإمكانهم الفوز علينا. بالنسبة لي، هذا هو الأمر الأهم".

وأعرب المدرب السابق لتشلسي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني عن حماسته لفكرة العودة الى "أولد ترافورد"، موضحا "الشعور جيد، أحب أن أخوض مباريات كبيرة. أحب أن ألعب ضد أفضل الفرق والعودة الى مكان كنت سعيدا فيه".

وأفاد أنه "تربطني علاقة رائعة بمشجعي مانشستر يونايتد. عدت الى هناك كمحلل (تلفزيوني) وشعرت بالتواضع بسبب هذا الاستقبال الجميل. غدا، سأعود كمدرب للفريق الذي سيحاول الفوز على مانشستر يونايتد. أتفهم أنهم يريدون عكس ما أريد بالضبط. بالطبع، أتوقع (من جمهور يونايتد) أن ينسونني خلال المباراة".