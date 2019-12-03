موناكو وسان جرمان يتواجهان مرتين في منتصف الشهر المقبل









اسماء السيد - قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعيين الخامس عشر من كانون الثاني/يناير موعدا للمباراة المؤجلة من المرحلة 15 من الدوري المحلي بين موناكو وضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، ما يعني أنهما سيتواجهان مرتين في غضون ثلاثة أيام.

وقررت السلطات المحلية الأحد إرجاء مباراة موناكو وسان جرمان، والتي كانت مقررة في ختام المرحلة الخامسة عشرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، الى موعد لم يحدد.

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ومع قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري باقامته في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، سيضطر الفريقان الى مواجهة بعضهما مرتين في غضون أسبوع لأنهما سيلتقيان أيضا في 12 الشهر ضمن المرحلة العشرين.

وستكون روزنامة النادي الباريسي حافلة تماما، إذ أنه مدعو لخوض ست مباريات من الآن وحتى 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ثم يبدأ العام الجديد بعد العودة من عطلة الأعياد من حيث أنهى 2019 إذ يبدأ مشواره في مسابقة كأس فرنسا في الخامس أو السادس من كانون الثاني/يناير.

ومن المرجح أن يخوض رجال المدرب الألماني توماس توخل الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، في حال فوزهم في 17 الحالي على لومان، في السابع أو الثامن من الشهر المقبل قبل أن يتواجه مرتين مع موناكو في الدوري المحلي ومن بعدهما دور آخر في مسابقة الكأس في 18 أو 19 منه.