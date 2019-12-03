مدرب الإنتاج الحربي يحذر لاعبيه من مفاجآت كأس مصر

قام المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، مختار مختار بعقد اجتماع مع لاعبي الفريق، شهد تحذيرات من مفاجآت كأس مصر والاستهانة بقدرات فريق أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين يوم الخميس القادم ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتي يستضيفها ستاد السلام.

وطالب مختار لاعبي الفريق باحترام قدرات الفريق المنافس والسعي نحو استغلال الفرص وحصد الثلاث نقاط، خاصة بعد التعادل السلبي الذي حققه أمام فريق طلائع الجيش وتمركزه في المرتبة العاشرة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ7 نقاط بعد التعادل في لقاء والهزيمة في ثلاث مباريات والفوز ف مباراتين فقط.

جديرا بالذكر أن منافسات الدور التمهيدي الثالث للبطولة كانت قد أقيمت في 20 نوفمبر واستمرت حتى الـ23 من نفس الشهر.