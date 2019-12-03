تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء بني سويف بكأس مصر

ننشر لكم تشكيل النادي الأهلي المتوقع في لقاء بني سويف ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وفقا لما كشفت عنه تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

ووفقا لما كشفت عنه تدريبات المارد الأحمر الأخيرة، فإن التشكيل المتوقع للفريق وفقا لما كشف عنه المدير الفني للفريق “السويسري رينيه فايلر” كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود وحيد، سعد سمير، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: حسين الشحات، حسام عاشور، جيرالدو، وليد سليمان، وآليو ديانج.

مروان محسن في الهجوم.

وتنطلق مباراة الأهلي وبني سويف في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.