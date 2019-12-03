تذكرتي تخصص 2000 تذكرة للأهلي لحاملي بطاقة الجماهير في لقاء الهلال السوداني

قامت شركة تذكرتي بتخصيص نحو ألفين تذكرة لجماهير الأهلي من حاملي بطاقة الجماهير في لقاء المارد الأحمر أمام الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

وكانت شركة تذكرتي قد كشفت عن بدء حجز تذاكر لقاء المارد الأحمر مع الهلال السوداني منذ اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببطاقة جماهير ومشجعي الفريق الأحمر والموقع الخاص بشركة تذكرتي.

وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الأولى 100 جنيه، بينما تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثانية 75 جنيه، بينما تبلغ قيمة الدرجة الثالثة 50 جنيها، أما عن أسعار المقصورة الجانبية فتبلغ قيمتها 200 جنيه، بينما المقصورة الرئيسية فقيمة التذكرة 300 جنيه.