موعد مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر

نعرض عليكم موعد مباراة الأهلي وبني سويف ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتي تقام على ستاد القاهرة.

وتشهد قائمة النادي الأهلي في لقاء اليوم العديد من التغييرات؛ حيث يغيب عن اللقاء العديد من لاعبي الفريق الأساسيين من بينهم محمد الشناوي، علي معلول، جونيور أجايي، رامي ربيعة، رمضان صبحي، عمرو السولية، حمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، بينما يحمي عرين المارد الأحمر شريف إكرامي ويقود خط الهجوم اللاعب مروان محسن.

ويقام لقاء اليوم بين الأهلي وبني سويف في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة المحلي، على أن تقوم قنوات أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.