المصري البورسعيدي يستعد للقاء قنا في كأس مصر

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض لقاء قنا ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والتي يستضيفها ستاد الجيش بالسويس.

وكان الفريق قد عاد إلى القاهرة من موريتانيا مساء الإثنين، ولم يحصل على أي راحة قبل الاستعداد للقاء قنا.

وكان البورسعيدي قد فاز على نظيره نواذيبو الموريتاني بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى بالكونفيدرالية الإفريقية، وبذلك يكون قد نجح البورسعيدي في حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الإفريقية؛ حيث يقع في المركز الثاني بالمجموعة بعد بيراميدز بنفس عدد النقاط.

ويقع الفريق البورسعيدي في المجموعة الأولى بجوار كل من بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو اف سي الموريتاني.