شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وفا حكما لمباراة الزمالك والشرقية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات غدا الأربعاء فى مسابقتى الدورى وكأس مصر، على النحو التالى: الدورى الممتاز الدورى الممتاز

الإسماعيلى وطنطا : احمد حمدى ومحمود عبد السميع واحمد رشدى ..وبدوى ابراهيم حكما رابعا. Advertisements

الحرس والاتحاد : محمد عادل وايهاب فخرى وابراهيم السودانى ..وابراهيم محمد حكما رابعا. كأس مصر

المقاولون والجزيرة بمطروح : عمرو الشناوى وايمن العقاد واحمد بكر ..وابراهيم نور الدين حكما رابعا.

الزمالك والشرقية : محمود وفا واحمد عطية وخالد السيد..ومصطفى القفاص حكما رابعا.

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