شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع بجهازه لتقييم لاعبى الدورى قبل المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بحضور محمد بركات مدير المنتخب بجهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر للاتفاق والتنسيق على متابعة مباريات الدورى الممتاز خلال المرحلة المقبلة للوقوف على أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب فى الارتباط الرسمى خلال أجندة مارس المقبل، واستعرض حسام البدرى خلال الجلسة التى عقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم خريطة العمل والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.

وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع أمس مع حسام البدرى لتذليل العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفنى فى مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكذلك تصفيات أمم أفريقيا 2021

وشهد الاجتماع حضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب.