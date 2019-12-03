شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 4 مباريات "فيلم رعب" للأهلى بكأس مصر قبل مواجهة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره بنى سويف فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ودائما ما تشهد مباريات الكأس مفاجآت من جانب الفرق الصغيرة أمام الكبار، حيث تكون النتائج غير متوقعة، وقبل المواجهة بين متصدر الدورى، وبنى سويف، يخشى الأهلى أن ينضم الفريق المنافس على قائمة "مقالب الصغار" فى بطولة الكأس، خاصة أن الأحمر ذاق الهزيمة من قبل من فرق غير متوقع النتائج التى حققتها سواء فى الدورى أو الكأس.

الأهلى والسويس 2/ 0

مفاجأة غير متوقعة شهدتها مباراة الأهلى وغزل السويس عام 2001/2002 فى مسابقة الدورى، حيث خسر الأحمر بهدفين دون رد أمام أبناء السويس، فى افتتاح مباريات بطولة الدورى.

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الأهلى والأسيوطى 1 /0

وفى عام 2018 وبالتحديد فى شهر أبريل، بربع نهائى بطولة كأس مصر، التقى الأهلى مع الأسيوطى، وخسر الأحمر بهدف نظيف، ليودع البطولة المحلية أمام الأسيوطى سبورت.

الأهلى والمحلة وركلات الترجيح

حقق فريق غزل المحلة مفاجأة مدوية وأطاح بفريق الأهلى متصدر الدورى من بطولة كأس مصر عام 2004، بعد أن تغلب عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل سلبيا فى الوقت الأصلى ثم 1-1 فى الوقت الإضافى.

الأهلى وبترول أسيوط 1/0

فى عام 2007/ 2008 نجح بترول أسيوط فى إقصاء النادى الأهلى من بطولة كأس مصر من دور الـ32، بالفوز بهدف دون رد، أحرزه حمدى سيف فى الدقيقة 50 من المباراة بملعب أسمنت أسيوط، تحت قيادة فنية للمدير الفنى محمد عامر.

ويخطط الأهلى فى مواجهة بنى سويف لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة أن الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي لم يتعرض الفريق لأى هزيمة، ويحتل الفريق صدارة بطولة الدوري العام، إلا أن الفريق الأحمر يعانى من غياب عدد من نجومه بداعى الإصابة على رأسهم التونسي علي معلول الذي أصيب خلال مواجهة النجم الأخيرة ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن 10 أيام، ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود.