سوبر كورة.. شوقى غريب يوضح كيف اختار القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى طريقة اختياره لقائمة المنتخب الأولمبى، التى توجت ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وتأهلت لأولمبياد طوكيو 2020. وقال شوقى غريب خلال حلوله ضيفا على موقع سوبر كورة "عندما أتى موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى طلبت من كل لاعب إحضار ورقة وأعطيتهم 28 ورقة وظرف لاختيار اللاعبين اللذين سيتم قيدهم فى القائمة". Advertisements وأضاف غريب "أخبرت اللاعبين أن يكتب كل لاعب اسمه واللاعبين الذين يريد انضمامهم للقائمة لكن فى ناس ما سجلتش أساميها وحصلت على 17 صوتا". لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة .. من هنا

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