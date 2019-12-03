شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعد سمير يستعد لتسجيل الظهور الأول مع الأهلى بعد غياب 240 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر سعد سمير مدافع النادى الأهلى فى قائمة ناديه التى تواجه بنى سويف، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يسجل سعد سمير مشاركته الأولى بعد غياب 240 يوما (7 أشهر، 3 أسابيع و6 أيام) ، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مواجهة صن داونز ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي أقيمت يوم 6 إبريل الماضي.

وشهدت الفترة الماضية تجهيز سعد سمير بدنياً وفنياً من قبل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد عودته من الإصابة، في ظل وجود قناعة كبيرة بإمكانيات المدافع الدولي، وهو الأمر الذي جعل فايلر يرجئ تدعيم خط الدفاع لنهاية الموسم لثقته التامة في المجموعة الموجودة ومنهم سعد سمير.

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