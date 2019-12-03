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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يصعد للفيفا للحفاظ على حقوقه والتصدى لأخطاء الحكام الأفارقة، المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة رومانيا وديا فى مارس.

الأهلى يصعد للفيفا للحفاظ على حقوقه والتصدى لأخطاء الحكام الأفارقة

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادى من الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المقبولة التى يرتكبها الحكام الأفارقة فى حق فريق الأهلى خاصة فى الأعوام الأخيرة.

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة رومانيا وديا فى مارس

تلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى الشركات لإقامة ودية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب رومانيا خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل، وهو ما سيحسمه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى خلال الفترة المقبلة.

تذكرتى تعلن إمكانية حجز تذاكر مواجهة الأهلى والهلال من موقع النادى

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أعلنت شركة تذكرتى أنه يجوز لحاملى بطاقة مشجع أهلاوى، حجز تذكرة مباراة الأهلى والهلال السودانى من موقع النادى الأهلى، بشرط استخراج تذكرتى فان آى دى لدخول ملعب المباراة يوم الجمعة.

الإسماعيلى يصرف مكافأة التأهل العربى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة طنطا

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان صرف مكافأة التأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، تحفيزاً للاعبين قبل مواجهة طنطا بالدورى، ويربط مجلس الدراويش صرف مكافأة مباريات البطولة العربية بنهاية مباراة الإياب.

اتحاد الكرة يرفض مجددا تغيير نظام الاستبدال فى يناير

جددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تأكيدها عدم وجود نية لديها لزيادة الاستبدال فى قوائم الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2020، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

لجنة من الـIFABتصل القاهرة الأسبوع المقبل لمعاينة الملاعب قبل تطبيق الـVAR

تصل لجنة من الـIFAB إلى مصر الأسبوع المقبل، لمعاينة الملاعب التى سيتم فيها تطبيق تقنية الفيديو بعدما قرر اتحاد الكرة تطبيق التقنية فى مصر.