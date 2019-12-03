منتخب الصالات يضم 14 لاعبا لوديتى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر فجر الغد بعثة المنتخب الوطنى لكرة الصالات فى طريقها إلى السعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على كرة الصالات لآداء مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودى يومى الجمعة والسبت المقبلين. تضم البعثه كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا إداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش أخصائى علاج طبيعى و14 لاعبا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وإبراهيم عوض وإبراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى. وصرح هشام صالح المدير الفنى أنه يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحلة كل من عبده الأشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للإصابة، بالإضافة إلى الأربعة المحترفين فى الإمارات لتكون فرصة أمام الجهاز الفنى بالدفع بالعناصر الجديدة للوقوف على مستواهم.

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