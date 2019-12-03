شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نور الدين يرفض تحكيم مباراة بسبب ركنة سيارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد محيط استاد مالية كفر الزيات والذى يستضيف مباراة بلدية المحلة ومالية كفر الزيات فى الأسبوع السادس من دورى القسم الثانى أزمة حادة بين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين والأمن المكلف بتأمين المباراة بسبب رفض الأمن دخول سيارة إبراهيم نور الدين حكم المباراة لمحيط الاستاد، مما دفع الحكم الدولي لاتخاذ قرار بالرحيل عن أرض الملعب وعدم إدارة المباراة تحكيميا. وقرر نور الدين تقديم تقرير إلى اتحاد الكرة بالأحداث التى منعته من الدخول للاستاد. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كوة.. من هنا

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