شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نور الدين يرفض تحكيم مباراة بسبب ركنة سيارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
وقرر نور الدين تقديم تقرير إلى اتحاد الكرة بالأحداث التى منعته من الدخول للاستاد.
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