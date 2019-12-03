إيقاف عواد ومحمود علاء وغرامات مالية على الأندية بسبب تأخر نزول أرض الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد فى المباريات الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالي: - المقاولون العرب × أسوان يوم 23/11/2019م1- توقيع غرامة مالية على نادى أسوان قيمتها 50 ألف جنيه لتأخر الفريق للنزول للملعب فى الشوط الثانى. - المقاولون العرب × أسوان يوم 23/11/2019م1- توقيع غرامة مالية على نادى أسوان قيمتها 50 ألف جنيه لتأخر الفريق للنزول للملعب فى الشوط الثانى.

2- توقيع غرامة مالية على نادى المقاولون العرب قيمتها 50 ألف جنيه لتأخر الفريق للنزول للملعب فى الشوط الثانى.

- إنبى × الزمالك يوم 25/11/2019م1- توقيع غرامة مالية على ميتشو المدير الفني لنادى الزمالك 50 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفى. - إنبى × الزمالك يوم 25/11/2019م1- توقيع غرامة مالية على ميتشو المدير الفني لنادى الزمالك 50 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفى.

2- إيقاف اللاعب / محمود علاء الدين محمود ( الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

3- إيقاف اللاعب/ محمد حسين عواد موسى (الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث. Advertisements

4- إيقاف اللاعب/ رامى محمد صبرى منصور ( إنبى ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث. - مصر للمقاصة × حرس الحدود يوم 26/11/2019م : -

1- إيقاف اللاعب / مصطفى جمال عبدالمجيد ( حرس الحدود ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.



- إف سى مصر × وادى دجلة يوم 26/11/2019م : - - إف سى مصر × وادى دجلة يوم 26/11/2019م : - 1- توقيع غرامة مالية على نادى مصر قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق فى النزول إلى أرض الملعب فى الشوط الثانى. - طنطا × سموحة يوم 27/11/2019م : -1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب فى الشوط الثانى.

2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب فى الشوط الثانى.

3- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20 ألف جنيه للنزول بعض افراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب. - طنطا × سموحة يوم 27/11/2019م : -1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب فى الشوط الثانى.2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب فى الشوط الثانى.3- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20 ألف جنيه للنزول بعض افراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

- المقاولون العرب × الجونة يوم 29/11/2019 : -1- إيقاف اللاعب/ محمود ابو السعود زكي محمد ( المقاولون العرب ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونةقيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني . - المقاولون العرب × الجونة يوم 29/11/2019 : -1- إيقاف اللاعب/ محمود ابو السعود زكي محمد ( المقاولون العرب ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونةقيمتها " 50000 جنية" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

- طلائع الجيش × الانتاج الحربي يوم 28/11/2019 : -1- إيقاف اللاعب / أحمد مجدى الحسينى محمود ( الإنتاج الحربى ) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة. - طلائع الجيش × الانتاج الحربي يوم 28/11/2019 : -1- إيقاف اللاعب / أحمد مجدى الحسينى محمود ( الإنتاج الحربى ) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

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