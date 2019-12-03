وفا يدير لقاء الزمالك.. ونور الدين حكمًا رابعًا في مباراة المقاولون بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور، أسماء حكام مباريات غدًا الأربعاء فى بطولتي الدورى وكأس مصر ، وشهدت تعيين محمود وفا حكمًا لإدارة مباراة الزمالك والشرقية بدور الـ32 من الكأس.

ومن المقرر أن يعاون وفا في إدارة مباراة الزمالك كل من أحمد عطية، خالد السيد، ومصطفى القفاص حكمًا رابعًا

أما باقي المباريات فجاءت على النحو التالي:

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الدورى الممتاز

الاسماعيلى وطنطا

أحمد حمدى ومحمود عبد السميع واحمد رشدى ..وبدوى ابراهيم حكما رابعا

حرس الحدود والاتحاد

محمد عادل وايهاب فخرى وابراهيم السودانى ..وابراهيم محمد حكما رابعا

كأس مصر

المقاولون العرب والجزيرة بمطروح

عمرو الشناوى وايمن العقاد واحمد بكر ..وابراهيم نور الدين حكما رابعا