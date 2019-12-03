"فرصة وحيد".. الأهلي يخوض 4 مباريات في غياب معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. هكذا يمكن وصف حالة محمود وحيد، الذي سيحصل على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بعدما تعرض زميله في الفريق علي معلول للإصابة في العضلة الضامة في مباراة النجم الساحلي الجمعة الماضية في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الظهير التونسي علي معلول للإصابة بشد في العضلة الضامة اليمنى، وكشف خالد محمود أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين من أجل التعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وسيلجأ فايلر لمحمود وحيد أو أيمن أشرف لتدعيم الجبهة اليسرى في مباراة بني سويف بدور الـ32 لكأس مصر والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، إلا أن فرص محمود وحيد أقوى، لأن أيمن أشرف سيغيب عن مباراة الجمعة المقبلة ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة النجم الأخيرة .

ولم يشارك صاحب الـ25 عاما سوى في مباراة وحيدة أمام كانو سبور، مع فايلر منذ توليه القيادة الفنية للأهلي حتى الآن، حيث كان السويسري يعتمد على علي معلول في كل المباريات.

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وأمام وحيد أربع مباريات، حتى يستطيع أن يُقنع المدير الفني بإمكانياته، أولهم مباراة بني سويف في الكأس اليوم ومبارة الهلال في دوري الأبطال ومباراتين دجلة وحرس الحدود يومي 12 و15 ديسمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يعود معلول على لقاء الإسماعيلي، والمقرر له 19 من الشهر ذاته.

بدأ وحيد مسيرته الكروية، مع فريق الإسماعيلي في موسم (2011-2012 وخاض معهم ثلاث مباريات، قبل أن ينتقل لإنبي في موسم 2012 ويتألق مع الفريق "البترولي، وتمت إعارته في موسم 2014 من إنبي إلى تليفونات بني سويف، ثم انتقل لمصر للمقاصة في موسم 2015 ليصبح من أعمدة الفريق الفيومي، حيث أنه يجيد الكرات العرضية بشكل متقن ويمتلك مهارة المرور في موقف واحد ضد واحد.

واستقر وحيد في الأهلي حاليا منذ يناير 2019، حيث انتقل للفريق الأحمر في حقبة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي، وخاض معه مباراتين في بطولة أفريقيا أمام سيمبا التنزاني في دور المجموعات من البطولة الماضية وبالتحديد في الجولة الثالثة، ومباراة الإياب أمام أطلع برة بطل جنوب السودان في دور الـ64 للبطولة الحالية.

كما شارك في بطولة كأس العالم لشباب تحت 20 عاما مع ربيع ياسين 2013 في ثلاث مباريات أمام تشيلي والعراق وإنجلترا، وكان أيضًا ضمن اختيارات البدري الأخيرة في المنتخب الأول وشارك في مباراة ليبريا الودية أساسيا.