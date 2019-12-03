هل تحسم ترشحيات "الأفارقة" في بالون دور صراع الأفضل في القارة بين صلاح وماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أُسدل الستار على حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والتي نصبت الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ملكًا على قائمة الأفضل في العالم ومنحته جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السادسة في تاريخه.

شهدت قائمة العشرة لاعبين الأوائل تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المرتبة الخامسة خلف زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل في المركز الثاني، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ثم السنغالي ساديو ماني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وحصد ميسي 686 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على فان دايك الذي جمع 679 نقطة، بينما حصل ساديو ماني على 347 صوتا، مقابل 178 صوتا لصلاح.

فارق النقاط بين صلاح وماني يُنذر باحتمالية فقدان الدولي المصري لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا في 2019.

وكان "مو" قد حصل على اللقب خلال العامين الماضيين متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير -ايمريك أوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزي.

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا أصبحت لا تقل أهمية عن مختلف الجوائز الأخرى سواء التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو تلك التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، خاصة مع تطور مستوى اللاعبين الأفارقة في الدوريات الكبرى على رأسهم الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقام حفل هذا العام في مدينة الغردقة بالقاهرة في السابع من يناير المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي شهدت تواجد المصريان محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، كما شهدت القائمة تواجد السنغالي ساديو ماني بجانب أربعة لاعبين من منتخب الجزائر الذي توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر وهم بغداد بونجاج مهاجم السد، إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ويوسف البلايلي الذي انضم لصفوف أهلي جدة.

ولكن ماهي حظوظ صلاح هذا العام في الحصول على الجائزة؟

بالتأكيد الدولي المصري سيحظى بدعم كبير من جانب البلدان الأفريقية نظرًا لما قدمه خلال الموسم الماضي مع فريقه سواء باحتلال وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة إلى جانب مساهمته بشكل مباشر في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن ما قد يؤثر عليه هو فشله في قيادة منتخب مصر واستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بأمم أفريقيا التي توج بها منتخب الجزائر.

بحسب الصور التي نشرها أحد صحفيو مجلة فرانس فوتبول عن نسب التصويت وعدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب، يتبين أن قارة أفريقيا منحت 170 صوتًا لماني الذي حل ثانيًا مقابل 68 لصلاح ليتواجد في المرتبة الخامسة.

عدد النقاط في قارة أفريقيا:

ميسي= 187

ماني= 170

فان دايك= 154

رونالدو= 111

صلاح= 68

نتائج تصويت بلدان قارة أفريقيا:

مصر (محمد صلاح- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو- ليونيل ميسي- فيرجيل فان دايك)

تونس (ليونيل ميسي- فيرجيل فان دايك-كريستيانو رونالدو- محمد صلاح رياض محرز)

المغرب (ليونيل ميسي- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو- رياض محرز- كيليان مبابي)

ليبيا (ليونيل ميسي- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني، سيرجيو أجويرو- إيدين هازارد)

الجزائر (ساديو ماني- ليونيل ميسي- رياض محرز- فيرجيل فان دايك- سيرجيو أجويرو)

السنغال (ماني-ميسي- صلاح- كاليدو كوليبالي- فان دايك)

جنوب السودان (فان دايك- ماني- صلاح- ميسي- رونالدو)

تنزانيا (فان دايك- صلاح- ماني- فيرمينو- ميسي)

تشاد (رونالدو- مبابي- ميسي- ماني- صلاح)

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سيشل (ميسي- فان دايك- رونالدو- ماني- صلاح)

سيراليون (ميسي- فان دايك- ماني- رونالدو- صلاح)

توجو (فان دايك- رونالدو- هوجو لوريس- ميسي- ماني)

زامبيا (فان دايك- رونالدو- ماني- ميسي- رحيم سترلينج)

السودان (ميسي- فان دايك- ماني- صلاح- رونالدو)

زيمبابوي (ماني- فان دايك- بيرناردو سيلفا- صلاح- ميسي)

جابون (ماني- ميسي- رونالدو- فان دايك- مبابي)

غينيا (ماني- فان دايك- صلاح- رونالدو- ميسي)

غينيا بيساو (ميسي- رونالدو- ماني بيرناردو سيلفا- فان دايك)

جامبيا (ماني- ميسي- رونالدو- فان دايك- صلاح)

اثيوبيا (فان دايك- ميسي- رونالدو- صلاح- ماني)

غانا (ميسي- فان دايك- رونالدو- ماني- سترلينج)

ناميبيا (ميسي- ماني- أليسون- صلاح- فان دايك)

موريتانيا (فان دايك- ماني- رونالدو- دي بروين- ميسي)

نيجيريا (ميسي- فان دايك- رونالدو- مبابي- ماني)

مالاوي (ميسي- رونالدو- فان دايك- ماني- سترلينج)

موزمبيق (ميسي- مبابي- صلاح- أنطوان جريزمان- رونالدو)

جمهورية الكونغو (ماني- فان دايك- ميسي- صلاح- رونالدو)

جنوب أفريقيا (ميسي- فان دايك- رونالدو- ماني- دي بروين)

بنين (ماني- أليسون- فان دايك- رونالدو- ميسي)

بوركينا فاسو (ماني- ميسي- رونالدو- هازارد- مبابي)

بوروندي (ميسي- ماني- رونالدو- مبابي- فان دايك)

الكونغو (فان دايك- ماني- صلاح- ميسي- رونالدو)

الكاميرون (فان دايك- صلاح- ماني- أليسون- ألكسندر أرنولد)

أنجولا (فان دايك-رونالدو- ميسي- صلاح- ماني)