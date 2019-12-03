القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي وبني سويف» في كاس مصر .. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مع منافسه بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويلتقي الأهلي وبني سويف مساء غد الثلاثاء، ضمن مواجهات

دور الـ32 ببطولة كأس مصر والتي تقام على استاد القاهرة.

وكان السويسري رينيه فايلر قد أعلن عن ضم 18 لاعباً لمباراة اليوم، إضافة لاستبعاد رمضان صبحي وجونيور أجاي ورامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

وعلي معلول ومحمد الشناوي ومحمد هاني من القائمة بعد مشاركتهم في مواجهة النجم الساحلي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر اليوم

تُقام مباراة الأهلي وبني سويف في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر

تُذاع مباراة الأهلي وبني سويف عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.